MTV приобрел сериалы производства телеканала «2х2»
Телеканал MTV, входящий в международную группу Viacom, купил анимационные сериалы производства телеканала «2х2», принадлежащего «Газпром-медиа». Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга.
Права на анимационные сериалы 2х2 приобрел MTV Russia, уточнила в беседе с «Ведомостями» Яна Чурикова. Речь идет о трех сериалах: «Атомный лес», «Живой среди чужих» и «Пыхчево». MTV покажет их в 17 странах, в том числе в Армении, Грузии, Литве, Латвии и Эстонии.
«Мы всегда за то, чтобы как можно больше зрителей во всем мире становились фанатами взрослой российской анимации. Эта сделка для «2х2» – важный шаг в нашей миссии», – приводятся в сообщении слова директора «2х2» Дениса Всесвятского. «В жанре подростковой анимации – это лучшее, что есть в стране», – считает гендиректор MTV Russia Яна Чурикова.
В прошлом году «Газпром-медиа» создала студию для производства сериалов своего видеосервиса «ТНТ-Premier» (сейчас называется просто Premier). Это платный видеосервис, где пользователи за 129 руб. в месяц могут смотреть сериалы ТНТ, ТВ-3 и других каналов «Газпром-медиа» до их выхода в эфир. Однако анимационных сериалов «Атомный лес», «Живой среди чужих» и «Пыхчево» там нет.