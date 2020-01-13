MTV приобрел сериалы производства телеканала «2х2»

В прошлом году «Газпром-медиа» создала студию для производства сериалов своего видеосервиса «ТНТ-Premier» (сейчас называется просто Premier). Это платный видеосервис, где пользователи за 129 руб. в месяц могут смотреть сериалы ТНТ, ТВ-3 и других каналов «Газпром-медиа» до их выхода в эфир. Однако анимационных сериалов «Атомный лес», «Живой среди чужих» и «Пыхчево» там нет.