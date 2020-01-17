Apple назвала дату релиза серила про банкиров
Apple планирует выпустить сериал «Банкир» 6 марта, 20 марта он станет доступным для просмотра на Apple TV+. Об этом сообщает компания в заявлении, распространенном в четверг.
Ранее релиз фильма, намеченный на декабрь 2019 г., отложили из-за обвинений одного из его продюсеров в сексуальном насилии. Applе отказалась от его участия в проекте. «Мы хотели взять время, чтобы понять сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении Apple. В нем указывается, что компания «решила сделать этот важный и познавательный фильм доступным для зрителей.»
В сериале рассказывается о финансовом бизнеса афроамериканцев Бернарда Гаррета-старшего (Энтони Маки) и Джо Морриса (Сэмюэл Л. Джексон), которые строит финансовый бизнес в условиях расовой дискриминации. Вместе с женой Гарретта Юнис (Ния Лонг) они обучают рабочего белого человека Мэтта Штайнера (Николас Хулт) изображать богатого банкира, а Гаррет и Моррис изображают уборщика и шофера.
Сопродюсером фильма был Бернард Гаррет-младший, которого две дочери главного героя сериала и сводные сестры обвиняли в сексуальном насилии над ними в детстве, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения голливудских СМИ.