Apple назвала дату релиза серила про банкиров

Ранее релиз фильма, намеченный на декабрь 2019 г., отложили из-за обвинений одного из его продюсеров в сексуальном насилии. Applе отказалась от его участия в проекте. «Мы хотели взять время, чтобы понять сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении Apple. В нем указывается, что компания «решила сделать этот важный и познавательный фильм доступным для зрителей.»