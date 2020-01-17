Tilda начала блокировать страницы о правозащитных и протестных акциях
Конструктор сайтов Tilda начал блокировку страниц, посвященных защите от уголовных преследований активистов различных акций протеста. В сервисе объяснили такие действия нежеланием ставить под угрозу другие сайты на платформе, сообщает «Дождь».
Представители Tilda сообщили, что «платформа не предназначена для размещения политически направленной информации». «Мы не можем ставить под угрозу сайты других наших пользователей, работая с подобным контентом, так как не имеем возможности заниматься модерированием подобных проектов», — приводит «Дождь» комментарии юридической службы сервиса.
О блокировке страницы о «ростовском деле» сообщил телеграм-канал, посвященный ему же. Позже стало известно о блокировке на Tilda сайта о летних акциях протеста в Москве. Об этом сообщила «МБХ медиа» его создательница, активистка «бессрочного протеста» Ольга Мисик.
В Ростове-на-Дону в октябре прошлого года суд приговорил 19-летнего Яна Сидорова к 6,5 годам колонии строгого режима, 23-летнего Владислава Мордасова — к 6 годам и 7 месяцам. Их признали виновным в попытке организовать «массовые беспорядки» на акции, которая должна была пройти в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года. Молодые люди были задержаны незадолго до пикета, на который они собирались выйти с требование отставки областного правительства.