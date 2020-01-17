Tilda начала блокировать страницы о правозащитных и протестных акциях

В Ростове-на-Дону в октябре прошлого года суд приговорил 19-летнего Яна Сидорова к 6,5 годам колонии строгого режима, 23-летнего Владислава Мордасова — к 6 годам и 7 месяцам. Их признали виновным в попытке организовать «массовые беспорядки» на акции, которая должна была пройти в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года. Молодые люди были задержаны незадолго до пикета, на который они собирались выйти с требование отставки областного правительства.