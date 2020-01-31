Операторы связи смогут еще два месяца транслировать телеканалы в интернете
Телехолдинги согласились продлить срок ультиматума для операторов связи по изменениям условий онлайн-трансляции телеканалов, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер оператора и сотрудник крупной медиакомпании.
В декабре 2019 г. телехолдинги потребовали от операторов перестать использовать эфирную версию каналов для онлайн-трансляций, отключить для абонентов возможность «перемотки» таких трансляций и пр. А с 1 февраля 2020 г. операторы обязаны использовать для онлайн-трансляций не собственный софт, а специальный сервис, созданный крупнейшими телехолдингами, – «Витрину ТВ». В противном случае телехолдинги запрещали использовать свой контент.
Теперь операторы и телехолдинги договорились перенести срок обязательного использования их софта на два месяца – до 31 марта, рассказали собеседники «Ведомостей». Эти два месяца компании планируют использовать, чтобы найти компромисс, уточнил один из них. Президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин подтвердил «Ведомостям», что компании встретились на площадке союза и договорились о необходимости сроков продления переговоров по интернет-трансляции до 31 марта. МКС – профильная ассоциация, которая, с одной стороны, объединяет крупнейших операторов связи (МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком» и т. д.), с другой – крупнейшие медиакомпании, в том числе «Газпром-медиа», Национальную медиа группу, ВГТРК (через дочернюю компанию «Цифровое телевидение») и т. д.
ТВ-трансляции в интернете – предмет давнего спора операторов и каналов. Операторы опираются прежде всего на законодательные нормы о распространении 20 общедоступных каналов – любая компания с вещательной лицензией обязана их транслировать своим абонентам. Поэтому операторы чаще всего берут эфирную версию телеканалов и показывают ее абонентам, в том числе через интернет и собственные видеосервисы (OTT-платформы). Каналы считают такие интернет-трансляции грубым нарушением – у них нет интернет-прав на часть контента, например на зарубежные сериалы. Теперь холдинги требуют, чтобы операторы использовали для трансляций сервис «Витрина ТВ».