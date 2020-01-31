Операторы связи смогут еще два месяца транслировать телеканалы в интернете

Теперь операторы и телехолдинги договорились перенести срок обязательного использования их софта на два месяца – до 31 марта, рассказали собеседники «Ведомостей». Эти два месяца компании планируют использовать, чтобы найти компромисс, уточнил один из них. Президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин подтвердил «Ведомостям», что компании встретились на площадке союза и договорились о необходимости сроков продления переговоров по интернет-трансляции до 31 марта. МКС – профильная ассоциация, которая, с одной стороны, объединяет крупнейших операторов связи (МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком» и т. д.), с другой – крупнейшие медиакомпании, в том числе «Газпром-медиа», Национальную медиа группу, ВГТРК (через дочернюю компанию «Цифровое телевидение») и т. д.