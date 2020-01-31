Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру
Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств. Доступ к эфиру будут иметь только подписчики, заявила гендиректор телеканала Наталья Синдеева в эфире «Дождя».
«Дождь» открыл прямой эфир для бесплатного просмотра 26 июля прошлого года, архив телепередач при этом был платным.
По словам Синдеевой, последние полгода руководство телеканала пыталось понять, может ли «Дождь» компенсировать отток денег от подписки. «К сожалению, не получается», – сказала она, назвав решение непростым. По ее словам, если эфир будет оставаться открытым, а «количество донатов не будет расти» и число подписчиков не изменится, то телеканал не сможет работать. За то время, пока доступ к эфиру был открытым, «Дождь» потерял около 15% подписчиков, сказала Синдеева. В основном уходили те зрители, которые большую часть своего времени смотрели прямой эфир, пояснила она.
Открытыми для просмотра на сайте «Дождя» останутся только ежедневные итоговые новостные выпуски, уточнила Синдеева.
Телеканал «Дождь» был запущен в апреле 2010 г. Через три года он ввел платную подписку. Синдеева является гендиректором телеканала с момента его запуска.