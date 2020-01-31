Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру

По словам Синдеевой, последние полгода руководство телеканала пыталось понять, может ли «Дождь» компенсировать отток денег от подписки. «К сожалению, не получается», – сказала она, назвав решение непростым. По ее словам, если эфир будет оставаться открытым, а «количество донатов не будет расти» и число подписчиков не изменится, то телеканал не сможет работать. За то время, пока доступ к эфиру был открытым, «Дождь» потерял около 15% подписчиков, сказала Синдеева. В основном уходили те зрители, которые большую часть своего времени смотрели прямой эфир, пояснила она.