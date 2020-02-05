Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

К тому времени котировки «Яндекса» на бирже Nasdaq выросли на 2,83% до $47,30 за бумагу. Последний раз стоимость акций компании обновила исторический максимум на Nasdaq 22 января. В тот день стоимость акции компании достигла $45,62 за бумагу. Предыдущий исторический максимум на Nasdaq был 17 января – акции подорожали до $45,46 за бумагу.