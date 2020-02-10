Хоакин Феникс получил «Оскара» за роль Джокера

92-я торжественная церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Статуэтки вручались на сцене Dolby Theatre. «Оскар» присуждается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.