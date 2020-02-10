Хоакин Феникс получил «Оскара» за роль Джокера
Обладателем «Оскара» за лучшую главную мужскую роль стал Хоакин Феникс, сыгравший ее в фильме «Джокер». Это его первый «Оскар». Награду американской киноакадемии ему вручила лауреат «Оскара» Оливия Колман.
«Я чувствую, что я парю в небесах», – сказал он, получив статуэтку. За звание обладателя премии за главную мужскую роль боролись Леонардо Ди Каприо («Однажды в... Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»).
Феникс – двукратный лауреат кинопремии «Золотой глобус», обладатель музыкальной премии Grammy. Он трижды был номинирован на «Оскара». В прошлом году актер получил приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Тебя здесь никогда не было».
92-я торжественная церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Статуэтки вручались на сцене Dolby Theatre. «Оскар» присуждается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.