Обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль стала Рене Зеллвегер
Обладательницей «Оскара» за лучшую главную женскую роль стала Рене Зеллвегер («Джуди»). Награду американской киноакадемии ей вручил лауреат «Оскара» Рами Малек.
Это второй «Оскар» у актрисы. Она сыграла в фильме известную американскую певицу Джуди Гарленд. Роль принесла ей «Золотой глобус», награду Гильдии киноактеров США и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
На «Оскара» за лучшую главную роль также претендовали Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Синтиа Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Шарлиз Терон («Скандал»).
92-я торжественная церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. «Оскар» присуждается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов. Статуэтки вручались на сцене Dolby Theatre.