Впервые «Оскара» за лучший фильм получила картина не на английском языке
Обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм года» стала южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чун Хо. Впервые в истории «Оскара» награду американской киноакадемии в этой номинации получил фильм не на английском языке.
Фильм «Паразиты» – история о социальном неравенстве, показанная на примере двух семей в жанре черной комедии. «Паразиты» собрали на церемонии четыре статуэтки, в том числе «Оскара» за лучший иностранный фильм и в номинации «Лучший режиссер». Фильм уже является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Канн, обладателем «Золотого глобуса» и награды Ассоциации кинокритиков США в категории «Лучший зарубежный фильм».
В самой престижной номинации «Оскара» – «Лучший фильм года» – в этом году были представлены девять картин: «1917», «Паразиты», «Ирландец», «Однажды в … Голливуде», «Кролик Джоджо», «Брачная история», «Маленькие женщины», «Ford против Ferrari» и «Джокер».
92-я торжественная церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. «Оскар» присуждается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов. Статуэтки вручались на сцене Dolby Theatre.