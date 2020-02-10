Впервые «Оскара» за лучший фильм получила картина не на английском языке

Фильм «Паразиты» – история о социальном неравенстве, показанная на примере двух семей в жанре черной комедии. «Паразиты» собрали на церемонии четыре статуэтки, в том числе «Оскара» за лучший иностранный фильм и в номинации «Лучший режиссер». Фильм уже является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Канн, обладателем «Золотого глобуса» и награды Ассоциации кинокритиков США в категории «Лучший зарубежный фильм».