Лучшим режиссером года киноакадемики США признали Пон Чун Хо

«Я буду пить до утра», – сказал Пон Чун Хо, получив награду. На награду в номинации «Лучший режиссер» претендовали также Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»), Сэм Мендес («1917»). Ранее на церемонии «Паразиты» получили «Оскара» за лучший иностранный фильм.