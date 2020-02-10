Лучшим режиссером года киноакадемики США признали Пон Чун Хо
«Оскара» в номинации «Лучший режиссер» получил Пон Чун Хо за фильм «Паразиты». Награду американской киноакадемии ему вручил лауреат «Оскара» Спайк Ли.
«Я буду пить до утра», – сказал Пон Чун Хо, получив награду. На награду в номинации «Лучший режиссер» претендовали также Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»), Сэм Мендес («1917»). Ранее на церемонии «Паразиты» получили «Оскара» за лучший иностранный фильм.
92-я торжественная церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Победителей награждали Том Хэнкс, Сандра О, Натали Портман, Джейн Фонда, Тимоти Шаламет, Оливия Голдман, Пенелопа Круз, Бри Ларсон, Киану Ривз, Рами Малек и другие известных актеров и представители шоу-бизнеса. Статуэтки вручались на сцене Dolby Theatre.
«Оскар» присуждается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.