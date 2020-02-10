Брэд Питт получил первого «Оскара» в своей карьере
Брэд Питт впервые в своей кинокарьере стал обладателем «Оскара». Он получил награду американской киноакадемии как лучший актер второго плана за роль в фильме «Однажды в...Голливуде». Об этом было объявлено на церемонии награждения.
Питт обошел других номинантов, среди которых Джо Пеши и Аль Пачино, исполнившие роли в фильме «Ирландец», Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству») и Энтони Хопкинс («Два папы»).
Фильм «Однажды в... Голливуде» – это история о Голливуде 60-х гг. прошлого века. Он рассказывает о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Фильм снят по сценарию режиссера картины Квентина Тарантино. Кроме Брэда Питта в нем сыграли Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли.
Церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в 92-й раз в Лос-Анджелесе. Статуэтки вручались на сцене голливудского Dolby Theatre. Всего было вручено 24 статуэтки в виде фигуры рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой.