Онлайн-кинотеатр ivi получил 25% контент-проекта Carbon Production
Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi стал владельцем 25% компании – производителя ТВ-контента Carbon Production, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Остальные доли в компании принадлежат Тине Канделаки (50%) и генпродюсеру ivi Давиду Кочарову (25%). В перспективе по условиям соглашения у ivi будет возможность довести долю в Carbon Production до контрольной, сообщал ранее «Ведомостям» гендиректор онлайн-кинотеатра Олег Туманов.
В рамках соглашения ivi инвестирует в течение ближайших двух лет в производимые Carbon Production проекты 1,5 млрд руб. По условиям соглашения с ivi компания должна будет выпустить для видеосервиса в ближайшие два года до десяти проектов, это полнометражные фильмы и сериалы, в том числе «премиальные» сериалы, с участием звезд, рассказывала Канделаки. По ее словам, часть проектов уже находится в производстве, премьеры запланированы на сентябрь 2020 г.