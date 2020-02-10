Онлайн-кинотеатр ivi получил 25% контент-проекта Carbon Production

В рамках соглашения ivi инвестирует в течение ближайших двух лет в производимые Carbon Production проекты 1,5 млрд руб. По условиям соглашения с ivi компания должна будет выпустить для видеосервиса в ближайшие два года до десяти проектов, это полнометражные фильмы и сериалы, в том числе «премиальные» сериалы, с участием звезд, рассказывала Канделаки. По ее словам, часть проектов уже находится в производстве, премьеры запланированы на сентябрь 2020 г.