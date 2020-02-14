WSJ: Google предложил платить СМИ за контент для своего новостного сервиса

Ранее Apple и Facebook обсуждали платное лицензирование новостей СМИ. Результатами стали запущенные в 2019 г. сервисы Apple News+ и Facebook News. Сервис от Apple, доступный в США за $9,99 в месяц, акцентируется на журналах и периодических изданиях. Аналогичная служба от Facebook бесплатна для пользователей и представляет собой отдельную вкладку в интерфейсе соцсети. В августе 2019 г., до запуска сервиса, WSJ сообщала, что Facebook предлагал изданиям до $3 млн в год за использование журналистского контента.