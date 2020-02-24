«Лед 2» пополнил список российских фильмов со сборами более 1 млрд рублей
Российский фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), его кассовые сборы составили 1 006 млрд рублей.
Продолжение спортивной драмы «Лед» вышло в прокат 14 февраля 2020 года. В первый уик-энд она заработала 576 млн. руб (стоимость производства 322 млн руб, из них — 150 млн руб. безвозмездной госсубсидии), во второй — почти 290.
Всего, по данным «Бюллетеня прокатчика», с 5 декабря 2019 г. по 14 февраля 2020 г. российские кинотеатры показали 30 отечественных фильмов. Более 1 млрд руб. сборов у фильмов «Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2» (1,1 млрд руб.) и «Холоп» (3.2 млрд руб.).
Сюжет «Лед 2» — продолжение истории героев первой части картины: фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Над фильмом работали кинокомпании Национальной медиагруппы — «Водород» и Art Pictures Studio. Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие. Первая часть фильма «Лед» заработала 1 млрд руб. спустя 12 дней с начала проката, ее итоговые сборы составили 1,46 млрд рублей.