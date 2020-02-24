«Лед 2» пополнил список российских фильмов со сборами более 1 млрд рублей

Продолжение спортивной драмы «Лед» вышло в прокат 14 февраля 2020 года. В первый уик-энд она заработала 576 млн. руб (стоимость производства 322 млн руб, из них — 150 млн руб. безвозмездной госсубсидии), во второй — почти 290.