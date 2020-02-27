Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Медиа

ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ. Счет ООО «Гугл» заблокирован в АО КБ «Ситибанк», следует из данных базы ФНС «Банкинформ».

В пресс-службе российского офиса Google от комментариев отказались. В базе данных судебных приставов указано, что в отношении Google открыто два исполнительных производства, касающихся погашения госпошлины и иных взысканий.

При этом, по данным базы ФНС, налоговых задолженностей, превышающих 1000 руб. у ООО «Гугл» нет, отмечает агентство. «Ведомости» направили запрос в ФНС.

Российское подразделение Google создано в 2006 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.