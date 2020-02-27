ФНС заблокировала счет российского подразделения Google
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ. Счет ООО «Гугл» заблокирован в АО КБ «Ситибанк», следует из данных базы ФНС «Банкинформ».
В пресс-службе российского офиса Google от комментариев отказались. В базе данных судебных приставов указано, что в отношении Google открыто два исполнительных производства, касающихся погашения госпошлины и иных взысканий.
При этом, по данным базы ФНС, налоговых задолженностей, превышающих 1000 руб. у ООО «Гугл» нет, отмечает агентство. «Ведомости» направили запрос в ФНС.
Российское подразделение Google создано в 2006 г.