«Триколор» прекратит трансляцию спортивных каналов под брендом «Матч!»

«Триколор» намеревался заключить с «Ред медиа» договор на трансляцию каналов «Матч!» и «КХЛ ТВ», отказавшись при этом от тематических пакетов. Общая доля просмотров тематических каналов «Ред медиа» составляет 3%, а их стоимость в рамках пакета – более 50%. «Ред медиа» навязывает эти каналы в придачу к спортивным, заявил «Триколор». В свою очередь «Ред медиа» отметила, что изменение пакета привело бы к созданию преференций «Триколору» по отношению к другим операторам, что было неприемлемо для компании.