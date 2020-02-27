«Триколор» прекратит трансляцию спортивных каналов под брендом «Матч!»
Телевизионный оператор «Триколор» прекратит трансляцию каналов компании «Ред медиа» (входит в группу «Газпром-медиа»), в том числе каналов бренда «Матч!», сообщили в пресс-службах «Триколора» и «Ред медиа». Компании не смогли договориться об условиях нового лицензионного договора, текущий договор заканчивается 1 марта. С марта абоненты «Триколора» потеряют доступ к 33 каналам: «КХЛ ТВ», «Бокс ТВ», серии «Матч!», а также тематическим каналам «Малыш», «Киномикс», Zee TV и другим.
«Триколор» намеревался заключить с «Ред медиа» договор на трансляцию каналов «Матч!» и «КХЛ ТВ», отказавшись при этом от тематических пакетов. Общая доля просмотров тематических каналов «Ред медиа» составляет 3%, а их стоимость в рамках пакета – более 50%. «Ред медиа» навязывает эти каналы в придачу к спортивным, заявил «Триколор». В свою очередь «Ред медиа» отметила, что изменение пакета привело бы к созданию преференций «Триколору» по отношению к другим операторам, что было неприемлемо для компании.
Споры между компаниями по поводу пакета из 33 каналов длились как минимум с января. 30 января «Триколор» заявил, что перестанет с февраля транслировать каналы «Ред медиа» из-за сложностей в согласовании стоимости контракта. В этот же день оператор отозвал собственный пресс-релиз и отметил, что «переговоры продолжаются», сообщал «Коммерсантъ».