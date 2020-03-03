Twitter рекомендовал сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Власти Китая сообщили о вспышке коронавируса нового типа COVID-19 в провинции Хубэй в конце декабря 2019 г. Всего случаи заболевания вирусом были выявлены в 65 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 3 марта, вирус обнаружен почти у 89 000 человек по всему миру, из них более 80 000 человек – граждане Китая. Именно на эту страну приходится до 90% от всех случаев заболевания. От коронавирусной инфекции в Китае умерли 2915 человек, за пределами страны – 128 человек. По оценке ВОЗ, сейчас наибольшее количество заболевших регистрируется в Южной Корее (4300 человек), Италии (2000 человек) и Иране (1500 человек).