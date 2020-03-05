Журнал Time поместил на обложки сто «Женщин года»

Одна из новых обложек досталась российской радикальной панк-группе Pussy Riot. Им Time отдал титул «Женщин года» в 2012 г. В пояснительной статье к обложке говорится, что группа стала «иконой анти-путинского движения», когда три ее участницы предстали перед судом летом того же года, и что их «посыл неповиновения до сих пор вдохновляет молодых женщин в России и за ее пределами».