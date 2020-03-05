Журнал Time поместил на обложки сто «Женщин года»
Американский журнал Time выбрал сто «Женщин года», которые определили облик последнего столетия. Издание отмечает, что в течение 72 лет выбирало «Мужчину года», пока не преобразовало номинацию в «Человека года» в 1999 г., но «выбор часто оставался тем же». Проектом «100 женщин года» Time решил исправить ситуацию и поместить в центр внимания «влиятельных женщин, которых часто затмевали». Для этого было создано 89 новых обложек, которые дополнили уже существующие 11 с победительницами в номинации «Человек года».
From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ— TIME (@TIME) March 5, 2020
Одна из новых обложек досталась российской радикальной панк-группе Pussy Riot. Им Time отдал титул «Женщин года» в 2012 г. В пояснительной статье к обложке говорится, что группа стала «иконой анти-путинского движения», когда три ее участницы предстали перед судом летом того же года, и что их «посыл неповиновения до сих пор вдохновляет молодых женщин в России и за ее пределами».
На новые обложки Time также попали королева Елизавета II, принцесса Диана, немецкий канцлер Ангела Меркель, кандидат в президенты США в 2016 г. Хиллари Клинтон, певица Мадонна, пилот Амелия Эрхарт и другие. «Женщиной года» в прошлом году, по версии Time, стала эко-активистка Грета Тунберг.