Вещатель «Евровидения» сообщил о проблемах с конкурсом из-за коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о более чем 95 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусов к 5 марта, 3015 из них закончились смертельным исходов. Основные очаги распространения коронаваруса в Европе и Азии — Италия и материковый Китай соответсвенно. Департамент гражданской защиты Италии сообщает о 3296 заболевших COVID-19, преимущественно в северных регионах, а комиссия по здравоохранению Китая – о более чем 80 000.