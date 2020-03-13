Little Big на «Евровидении» исполнят песню на смеси испанского с английским

Фрик-рейв-группа Little Big была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Она резко стала популярной после того, как выступила на разогреве на концерте Die Antwoord. Группа описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию. Она известна своими вирусными хитами, один из которых – Skibidi – стал мировой сенсацией, набрав 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, видео посмотрели уже более 350 млн пользователей.