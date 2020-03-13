Little Big на «Евровидении» исполнят песню на смеси испанского с английским
«Первый канал» представил премьеру клипа группы Little Big на собственную песню Uno. С этой песней группа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2020», который пройдет в Роттердаме.
Песню для «Евровидения» группа исполнила на шоу «Вечерний Ургант». Она выступила в расширенном составе из шести человек, вместо привычной четверки (Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская). К участникам группы присоединились Юрий Музыченко и Флорида из группы «Ленинград». Песня исполняется на смеси испанского и английского языков, Uno в переводе с испанского — «один». Участники клипа одеты в костюмы 70-х годов прошлого века. Авторы текста и музыки — Денис Цукерман вместе с солистом Ильей Прусикиным, в создании мелодии участвовал Виктор Сибринин (по данным канала группы на YouTube).
Фрик-рейв-группа Little Big была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Она резко стала популярной после того, как выступила на разогреве на концерте Die Antwoord. Группа описывает свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию. Она известна своими вирусными хитами, один из которых – Skibidi – стал мировой сенсацией, набрав 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, видео посмотрели уже более 350 млн пользователей.
Победу на «Евровидении-2019» одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. От России в конкурсе принимал участие Сергей Лазарев. Он занял третье место. До этого он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании. «Евровидение-2020» планировалось провести в Роттердаме с 12 по 16 мая.