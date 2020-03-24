Mail.ru Group подключит аудиторов к проверке мобильной рекламы
Mail.ru Group запускает платформу для измерения видимости рекламы в мобильных приложениях, сообщил холдинг. Это позволит рекламодателям проверять видимость с помощью не только инструментов самого холдинга, но и независимых аудиторов.
Таким образом можно будет аудировать приложения самой Mail.ru Group и партнерских проектов, уточнил представитель холдинга.
Мобильные приложения – один из самых сложных сегментов с точки зрения измерения и аудита рекламных кампаний, указывает директор по рекламным продуктам холдинга Максим Зенин.
Платформа будет признавать рекламу видимой, если пользователь видит не менее половины баннера в течение одной секунды или половины изображения в течение двух секунд, если речь идет о видеоролике.
Крупнейшие рекламодатели все чаще привлекают для аудита своих размещений в интернете специальные независимые компании – иначе они вынуждены полностью полагаться на данные самих площадок. Привлечение таких аудиторов порой приводит к конфликтам – интернет-компании не всегда готовы давать доступ к своим платформам и сервисам, которым не доверяют, или сервисам, которые негативно влияют на работоспособность внутренних систем самих интернет-холдингов.