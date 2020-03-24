Mail.ru Group подключит аудиторов к проверке мобильной рекламы

Крупнейшие рекламодатели все чаще привлекают для аудита своих размещений в интернете специальные независимые компании – иначе они вынуждены полностью полагаться на данные самих площадок. Привлечение таких аудиторов порой приводит к конфликтам – интернет-компании не всегда готовы давать доступ к своим платформам и сервисам, которым не доверяют, или сервисам, которые негативно влияют на работоспособность внутренних систем самих интернет-холдингов.