Заказы из «Читай-города» можно будет получить в магазинах «Пятерочка»
Интернет-магазин «Читай-город» договорился с компанией 5Post («дочка» Х5 Retail Group) о доставке книг и других товаров в магазины торговой сети «Пятерочка». Заказы будут доставляться более чем в 8000 торговых точек по всей России. «Это позволит покупателям даже в период самоизоляции получать новые книги вместе с обычным походом в магазин», – говорится в сообщении «Читай-города».
Доставка заказов осуществляется за счет собственного логистического решения 5Post через 12 сортировочных центров компании, уточняется в пресс-релизе.
Получить заказы из «Читай-города» можно будет на кассах в «Пятерочке» и в постаматах. Заказы оформляются на сайте «Читай-города» от любой суммы. До 15 апреля доставка будет бесплатной.
Меры вводятся в связи с распространением коронавируса. В России, согласно данным оперативного штаба на 2 апреля, выявлено 3548 больных коронавирусом, умерло 30 человек. Больше всего заболевших – в Москве: 2475.
Президент Владимир Путин в четверг выступил с новым обращением к нации, в ходе которого объявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля. Если обстановка позволит, количество выходных дней может быть сокращено. Также президент расширил полномочия глав регионов, поручив им самим принимать решения о необходимых мерах в связи с коронавирусом.