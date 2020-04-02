Заказы из «Читай-города» можно будет получить в магазинах «Пятерочка»

Президент Владимир Путин в четверг выступил с новым обращением к нации, в ходе которого объявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля. Если обстановка позволит, количество выходных дней может быть сокращено. Также президент расширил полномочия глав регионов, поручив им самим принимать решения о необходимых мерах в связи с коронавирусом.