Музыканты попросили Мишустина освободить их от НДС и страховых выплат
Российский музыкальный союз, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Национальная федерация производителей фонограмм обратились к правительству с просьбой включить музыкальную индустрию в перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции и принять ряд экстренных мер по ее поддержке. Это следует из письма, направленного 2 апреля премьеру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении «Ведомостей»). Такое письмо направлено, подтвердил «Ведомостям» глава комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП Андрей Кричевский.
В условиях предпринятых государством мер по предотвращению коронавирусной инфекции (запрет на проведение массовых мероприятий, приостановка деятельности организаций для посетителей), а также добровольного отказа организаторов от проведения культурно-массовых мероприятий, музыкальная индустрия оказалась в группе особого риска, указано в письме — организации музыкальной индустрии несут колоссальные убытки. Негативный эффект очень болезненно сказывается и на основном звене музыкальной индустрии – артистах и авторах, получающих доход, в том числе, от концертной деятельности, указано в документе.
Поэтому представители союзов и федерации предлагают правительству принять ряд мер, которые позволили бы увеличить размер выплачиваемого авторам, исполнителям музыкальных произведений и другим правообладателям вознаграждения. Это, в частности, освобождение музыкальных организаций от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав и освобождение выплат авторам и исполнителям от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Улучшению ситуации в индустрии могло бы поспособствовать совершенствование механизма начисления вознаграждения авторам со стороны музыкальных цифровых платформ и сервисов, указано в письме. Все это не потребуют бюджетных вливаний, но окажут при этом значительную поддержку всем участникам музыкальной индустрии, утверждают РСПП, Российский музыкальный союз и Национальная федерация производителей фонограмм.