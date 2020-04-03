Музыканты попросили Мишустина освободить их от НДС и страховых выплат

Поэтому представители союзов и федерации предлагают правительству принять ряд мер, которые позволили бы увеличить размер выплачиваемого авторам, исполнителям музыкальных произведений и другим правообладателям вознаграждения. Это, в частности, освобождение музыкальных организаций от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав и освобождение выплат авторам и исполнителям от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Улучшению ситуации в индустрии могло бы поспособствовать совершенствование механизма начисления вознаграждения авторам со стороны музыкальных цифровых платформ и сервисов, указано в письме. Все это не потребуют бюджетных вливаний, но окажут при этом значительную поддержку всем участникам музыкальной индустрии, утверждают РСПП, Российский музыкальный союз и Национальная федерация производителей фонограмм.