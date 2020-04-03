Второе обращение Путина о вирусе посмотрели почти в два раза больше москвичей
За выступлением президента Владимира Путина 2 апреля в эфире 22 каналов следили 4,27 млн жителей Москвы старше 4 лет, следует из предварительных данных исследовательской компании Mediascope. Это в 1,8 раза больше, чем собрало у экранов предыдущее обращение Путина, которое транслировали 25 марта 17 телеканалов. Тогда его посмотрели 2,38 млн москвичей.
Больше всего зрителей следили на выступлением президента в эфире «Первого канала» – 1,22 млн москвичей. Вторым по популярности в этот раз оказался канал НТВ (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») – 0,7 млн зрителей. Канал «Россия 1» (холдинг ВГТРК) переместился со второго на четвертое место (0,51 млн зрителей). Третий результат у канала «Россия 24» (также холдинг ВГТРК, 0,54 млн жителей столицы).
В обращении Путин объявил нерабочим весь апрель и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом.