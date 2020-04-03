Второе обращение Путина о вирусе посмотрели почти в два раза больше москвичей

Больше всего зрителей следили на выступлением президента в эфире «Первого канала» – 1,22 млн москвичей. Вторым по популярности в этот раз оказался канал НТВ (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») – 0,7 млн зрителей. Канал «Россия 1» (холдинг ВГТРК) переместился со второго на четвертое место (0,51 млн зрителей). Третий результат у канала «Россия 24» (также холдинг ВГТРК, 0,54 млн жителей столицы).