«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook. Авторы продолжат «на волонтерских началах» готовить материалы для социальных сетей «Русского репортера» и сетевой платформы «Лес». Они не исключили перезапуска издания или работы над новыми проектами, если будет такая возможность.