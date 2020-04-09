«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook. Авторы продолжат «на волонтерских началах» готовить материалы для социальных сетей «Русского репортера» и сетевой платформы «Лес». Они не исключили перезапуска издания или работы над новыми проектами, если будет такая возможность.
«Русский репортер» закрывается по экономическим причинам, говорится в заявлении. В начале марта редакция журнала узнала о потере «крупного источника финансирования», говорится в обращении. «Дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», – считают бывшие сотрудники.
Журнал «Русский репортер» выпускается с 2007 г., издателем является ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». С 2019 г. операционная компания медиахолдинга, АО «Группа «Эксперт», проходит процедуру наблюдения в рамках инициированного Транскапиталбанком банкротства. В марте 2020 г. госкорпорация ВЭБ.РФ (владеет 44,13% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт») подала заявление о признании издателя банкротом.