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«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

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Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook. Авторы продолжат «на волонтерских началах» готовить материалы для социальных сетей «Русского репортера» и сетевой платформы «Лес». Они не исключили перезапуска издания или работы над новыми проектами, если будет такая возможность.

«Русский репортер» закрывается по экономическим причинам, говорится в заявлении. В начале марта редакция журнала узнала о потере «крупного источника финансирования», говорится в обращении. «Дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», – считают бывшие сотрудники.

Журнал «Русский репортер» выпускается с 2007 г., издателем является ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». С 2019 г. операционная компания медиахолдинга, АО «Группа «Эксперт», проходит процедуру наблюдения в рамках инициированного Транскапиталбанком банкротства. В марте 2020 г. госкорпорация ВЭБ.РФ (владеет 44,13% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт») подала заявление о признании издателя банкротом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных