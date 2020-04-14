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«Яндекс» резко снизил комиссию для партнеров про продаже билетов

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Комиссия партнерам за использование системы «Яндекс.Билеты» на ближайшие полгода снижена с привычных рынку 4-5% до 0,1% от суммы транзакции, сообщил «Яндекс». Это поможет музыкантам и организаторам мероприятий в планировании летних  осенних концертов, спектаклей и пр., указано в сообщении.

«Яндекс.Билеты» — внутренняя платформа «Яндекса» для владельцев коммерческих и бюджетных площадок, организаторов развлекательных и спортивных мероприятий, а также партнеров-билетных операторов. За проданные билеты «Яндекс» берет комиссию. Этой системой уже пользуются больше 100 организаторов мероприятий, в том числе организатор концертов «Ленинграда» компания Alloshow, организатор концертов Тимы Белорусских компания Show Gogo, Федерация спортивной гимнастики, Единая лига ВТБ, организаторы фестивалей Bosco Fresh Fest и другие.

Сами билеты продаются пользователям через сервис «Яндекс.Афиша». Этот сервис недавно предложил пользователям не сдавать билеты на уже отменные из-за эпидемии коронавируса концерты и спектакли и не требовать за них деньги, а взамен дождаться объявления новых дат мероприятий чтобы поддержать любимых артистов в сложной ситуации. Также сервис проводит онлайн-концерты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных