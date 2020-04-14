«Яндекс» резко снизил комиссию для партнеров про продаже билетов

Сами билеты продаются пользователям через сервис «Яндекс.Афиша». Этот сервис недавно предложил пользователям не сдавать билеты на уже отменные из-за эпидемии коронавируса концерты и спектакли и не требовать за них деньги, а взамен дождаться объявления новых дат мероприятий чтобы поддержать любимых артистов в сложной ситуации. Также сервис проводит онлайн-концерты.