«Яндекс» резко снизил комиссию для партнеров про продаже билетов
Комиссия партнерам за использование системы «Яндекс.Билеты» на ближайшие полгода снижена с привычных рынку 4-5% до 0,1% от суммы транзакции, сообщил «Яндекс». Это поможет музыкантам и организаторам мероприятий в планировании летних осенних концертов, спектаклей и пр., указано в сообщении.
«Яндекс.Билеты» — внутренняя платформа «Яндекса» для владельцев коммерческих и бюджетных площадок, организаторов развлекательных и спортивных мероприятий, а также партнеров-билетных операторов. За проданные билеты «Яндекс» берет комиссию. Этой системой уже пользуются больше 100 организаторов мероприятий, в том числе организатор концертов «Ленинграда» компания Alloshow, организатор концертов Тимы Белорусских компания Show Gogo, Федерация спортивной гимнастики, Единая лига ВТБ, организаторы фестивалей Bosco Fresh Fest и другие.
Сами билеты продаются пользователям через сервис «Яндекс.Афиша». Этот сервис недавно предложил пользователям не сдавать билеты на уже отменные из-за эпидемии коронавируса концерты и спектакли и не требовать за них деньги, а взамен дождаться объявления новых дат мероприятий чтобы поддержать любимых артистов в сложной ситуации. Также сервис проводит онлайн-концерты.