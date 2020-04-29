К отбору на премию «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
Организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, показанные онлайн в период закрытия кинотеатров из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении американской Академии кинематографических наук и искусств .
«Академия твердо верит, что нет лучшего способа ощутить волшебство кино, чем увидеть его в театре. Наша приверженность этому неизменна и непоколебима. Тем не менее, исторически трагическая пандемия COVID-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора наград», — сказал по поводу изменений президент Академии кинематографических наук и искусств Дэвид Рубин. В заявлении Киноакадемии указывается, что к конкурсу в 2020 г. допускаются фильмы, которые планировались к показу в кинотеатрах, но вышли только онлайн.
Новое правило перестанет действовать, как только кинотеатры снова откроются после эпидемии коронавируса. Ранее кинокартине требовалось не менее семи дней проката в кинотеатрах Лос-Анджелеса с тремя и более показами в день. В заявлении киноакадемии говорится, что изменения действительны только для 93-го сезона премии. Сообщается, что фильм, который участвует в отборе, должен быть доступен на специальном сайте академии в течение 60 дней с момента выхода фильма в эфир и соответствовать всем другим требованиям к фильму-претенденту на «Оскар». Организаторы премии намерены также расширить список кинотеатров, в которых можно будет провести отборочные показы. Кроме кинотеатров Лос-Анджелеса его дополнят залами в Нью-Йорке, Чикаго, Майами и Атланте.
«Оскар» присуждается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов. «Оскар» – профессиональная премия, в каждой категории голосуют только коллеги номинированных. Киноакадемия, насчитывающая 8469 членов, с этой целью поделена на секторы. Единственная категория, в которой все голосуют вместе, – «Лучший фильм». В феврале 2020 г. церемония награждения премией прошла в 92-й раз. Триумфатором церемонии стал южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Джунхо. Он получил четыре награды, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший международный фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий».