К отбору на премию «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

Новое правило перестанет действовать, как только кинотеатры снова откроются после эпидемии коронавируса. Ранее кинокартине требовалось не менее семи дней проката в кинотеатрах Лос-Анджелеса с тремя и более показами в день. В заявлении киноакадемии говорится, что изменения действительны только для 93-го сезона премии. Сообщается, что фильм, который участвует в отборе, должен быть доступен на специальном сайте академии в течение 60 дней с момента выхода фильма в эфир и соответствовать всем другим требованиям к фильму-претенденту на «Оскар». Организаторы премии намерены также расширить список кинотеатров, в которых можно будет провести отборочные показы. Кроме кинотеатров Лос-Анджелеса его дополнят залами в Нью-Йорке, Чикаго, Майами и Атланте.