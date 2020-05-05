Посольство России обвинило комитет Пулитцеровской премии из-за статей NYT

Редакция NYT была удостоена награды в категории «Международный репортаж» за серию статей, «раскрывающих хищническую суть режима Владимира Путина», указано в комментарии оргкомитета. В их числе — опубликованные в 2019 г. статьи о вмешательстве России в выборы США, бомбардировках госпиталей в Сирии и заказных убийствах. Также в категории отметились авторы расследований NYT о притеснениях мусульман в Китае и репортажей Reuters о протестах в Гонконге.