Посольство России обвинило комитет Пулитцеровской премии из-за статей NYT
Посольство России в США назвало «сборником неразбавленных русофобских измышлений» материалы The New York Times (NYT) о России, за которые газету накануне наградили Пулитцеровской премией. Выделение подобных материалов несет репутационные риски для оргкомитета премии, заявило посольство в Facebook. В посольстве отметили, что факты, указанные в статье, были опровергнуты официальными российскими лицами «и самой жизнью».
Редакция NYT была удостоена награды в категории «Международный репортаж» за серию статей, «раскрывающих хищническую суть режима Владимира Путина», указано в комментарии оргкомитета. В их числе — опубликованные в 2019 г. статьи о вмешательстве России в выборы США, бомбардировках госпиталей в Сирии и заказных убийствах. Также в категории отметились авторы расследований NYT о притеснениях мусульман в Китае и репортажей Reuters о протестах в Гонконге.
В 2016 г. NYT уже завоевывала премию Пулитцера в той же категории с циклом «Темные силы России» (Russia’s Dark Arts) о международном влиянии российских спецслужб. Посольство России в США назвало цикл «демонизацией России», а возвращение к теме — «скоропортящимся “творчеством”».