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Посольство России обвинило комитет Пулитцеровской премии из-за статей NYT

Ведомости

Посольство России в США назвало «сборником неразбавленных русофобских измышлений» материалы The New York Times (NYT) о России, за которые газету накануне наградили Пулитцеровской премией. Выделение подобных материалов несет репутационные риски для оргкомитета премии, заявило посольство в Facebook. В посольстве отметили, что факты, указанные в статье, были опровергнуты официальными российскими лицами «и самой жизнью».

Редакция NYT была удостоена награды в категории «Международный репортаж» за серию статей, «раскрывающих хищническую суть режима Владимира Путина», указано в комментарии оргкомитета. В их числе — опубликованные в 2019 г. статьи о вмешательстве России в выборы США, бомбардировках госпиталей в Сирии и заказных убийствах. Также в категории отметились авторы расследований NYT о притеснениях мусульман в Китае и репортажей Reuters о протестах в Гонконге.

В 2016 г. NYT уже завоевывала премию Пулитцера в той же категории с циклом «Темные силы России» (Russia’s Dark Arts) о международном влиянии российских спецслужб. Посольство России в США назвало цикл «демонизацией России», а возвращение к теме — «скоропортящимся “творчеством”».

Ранее по теме: NYT: у разведки США есть данные об «участии» России в выборах президента США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных