Vademecum предложил Генпрокуратуре отозвать претензии к статье об оплате лечения COVID-19
Юридическая компания Lidings, представляющая интересы издания Vademecum, направила в Генпрокуратуру досудебное предложение об отмене требования заблокировать статью, посвященную особенностям оплаты лечения острой пневмонии и новой коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Москвы, говорится на сайте издания.
В документе, направленном в Генпрокуратуру, говорится, что в заблокированной статье нет информации, распространение которой запрещено законом. Материал написан на основании письма МГФОМС (Московского городского фонда обязательного медицинского страхования), не создает угрозу здоровья и жизни граждан в любом ее фрагменте и ориентирован на профессионалов индустрии здравоохранения. «Издательство не уведомили, какая именно информация, содержащаяся в статье, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в чем такая угроза выражается или какие последствия может повлечь», – отмечается в письме. Издание не несет ответственности за интерпретацию статьи другими СМИ, отмечается в документе.
Опровержение столичного департамента здравоохранения, опубликованное 22 апреля, не связано с материалом Vademecum, смысл сообщения департамента носит иной характер, в частности разъясняет порядок действий россиян в случае выявления коронавирусной инфекции, утверждает издание.
Спорная статья на Vademecum была заблокирована 28 апреля. Материал ранее вышел под названием «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой». Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев заявлял «Ведомостям», что считает оскорбительным применение к работе издания слова «фейк», однако готов удалить статью во избежание блокировки.
Ранее департамент здравоохранения Москвы опровергал «сообщения СМИ» о том, что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по «скорой». Некоторые СМИ и сайты перепечатали статью Vademecum с подобными заголовками, однако в первоисточнике об этом не говорится. В свою очередь МГФОМС не ответил по существу на вопрос «Ведомостей» об оплате лечения пациентов, поступивших в больницы без бригады скорой помощи.