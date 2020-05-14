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Vademecum предложил Генпрокуратуре отозвать претензии к статье об оплате лечения COVID-19

Ведомости

Юридическая компания Lidings, представляющая интересы издания Vademecum, направила в Генпрокуратуру досудебное предложение об отмене требования заблокировать статью, посвященную особенностям оплаты лечения острой пневмонии и новой коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Москвы, говорится на сайте издания.

В документе, направленном в Генпрокуратуру, говорится, что в заблокированной статье нет информации, распространение которой запрещено законом. Материал написан на основании письма МГФОМС (Московского городского фонда обязательного медицинского страхования), не создает угрозу здоровья и жизни граждан в любом ее фрагменте и ориентирован на профессионалов индустрии здравоохранения. «Издательство не уведомили, какая именно информация, содержащаяся в статье, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в чем такая угроза выражается или какие последствия может повлечь», – отмечается в письме. Издание не несет ответственности за интерпретацию статьи другими СМИ, отмечается в документе.

Опровержение столичного департамента здравоохранения, опубликованное 22 апреля, не связано с материалом Vademecum, смысл сообщения департамента носит иной характер, в частности разъясняет порядок действий россиян в случае выявления коронавирусной инфекции, утверждает издание.

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Ранее Генпрокуратура обвинила СМИ в распространении фейка о коронавирусе

Спорная статья на Vademecum была заблокирована 28 апреля. Материал ранее вышел под названием «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой». Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев заявлял «Ведомостям», что считает оскорбительным применение к работе издания слова «фейк», однако готов удалить статью во избежание блокировки.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опровергал «сообщения СМИ» о том, что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по «скорой». Некоторые СМИ и сайты перепечатали статью Vademecum с подобными заголовками, однако в первоисточнике об этом не говорится. В свою очередь МГФОМС не ответил по существу на вопрос «Ведомостей» об оплате лечения пациентов, поступивших в больницы без бригады скорой помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных