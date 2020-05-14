Vademecum предложил Генпрокуратуре отозвать претензии к статье об оплате лечения COVID-19

В документе, направленном в Генпрокуратуру, говорится, что в заблокированной статье нет информации, распространение которой запрещено законом. Материал написан на основании письма МГФОМС (Московского городского фонда обязательного медицинского страхования), не создает угрозу здоровья и жизни граждан в любом ее фрагменте и ориентирован на профессионалов индустрии здравоохранения. «Издательство не уведомили, какая именно информация, содержащаяся в статье, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в чем такая угроза выражается или какие последствия может повлечь», – отмечается в письме. Издание не несет ответственности за интерпретацию статьи другими СМИ, отмечается в документе.