Sports.ru стала совладельцем украинского киберспортивного сервиса eForce

По условиям сделки eForce получит доступ к контенту, данным и технологиям Sports.ru, а также маркетингу в экосистеме издательства. В обмен Sports.ru получит миноритарную долю и льготные условия участия в следующем раунде инвестиций. «Пока сосредоточены на русскоязычных рынках, но, думаю, осенью начнем тестировать продукт в США, самом большом рынке CS:GO», – приводятся в сообщении словам гендиректора Sports.ru Марка Тена.