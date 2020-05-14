Sports.ru стала совладельцем украинского киберспортивного сервиса eForce
Издательство Sports.ru планирует инвестировать средства в украинский киберспортивный сервис eForce, позволяющий игрокам в Dota 2 и Counter-Strike следить за матчами, стримами и новостями по теме, говорится в сообщении компании.
Сервис eForce, появившийся в 2019 г., представляет собой приложение для iOS и Android. Его разработчиками являются Дмитрий Комаровский и Эльдар Менсутов.
По условиям сделки eForce получит доступ к контенту, данным и технологиям Sports.ru, а также маркетингу в экосистеме издательства. В обмен Sports.ru получит миноритарную долю и льготные условия участия в следующем раунде инвестиций. «Пока сосредоточены на русскоязычных рынках, но, думаю, осенью начнем тестировать продукт в США, самом большом рынке CS:GO», – приводятся в сообщении словам гендиректора Sports.ru Марка Тена.
Тен рассказал vc.ru, что компания обнаружила проект случайно. По его словам, основатели сервиса написали в Sports.ru, чтобы узнать об условиях размещения рекламы. С ними произошел разговор, после которого издательство решило инвестировать в проект, уточнил Тен.
По данным Steam Spy, выпущенные в 2012 и 2013 г. соответственно игры Dota 2 и Counter-Strike остаются самыми популярными по времени, которое пользователи Steam тратят на них.