Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Sports.ru стала совладельцем украинского киберспортивного сервиса eForce

Ведомости

Издательство Sports.ru планирует инвестировать средства в украинский киберспортивный сервис eForce, позволяющий игрокам в Dota 2 и Counter-Strike следить за матчами, стримами и новостями по теме, говорится в сообщении компании.

Сервис eForce, появившийся в 2019 г., представляет собой приложение для iOS и Android. Его разработчиками являются Дмитрий Комаровский и Эльдар Менсутов.

По условиям сделки eForce получит доступ к контенту, данным и технологиям Sports.ru, а также маркетингу в экосистеме издательства. В обмен Sports.ru получит миноритарную долю и льготные условия участия в следующем раунде инвестиций. «Пока сосредоточены на русскоязычных рынках, но, думаю, осенью начнем тестировать продукт в США, самом большом рынке CS:GO», – приводятся в сообщении словам гендиректора Sports.ru Марка Тена.

Тен рассказал vc.ru, что компания обнаружила проект случайно. По его словам, основатели сервиса написали в Sports.ru, чтобы узнать об условиях размещения рекламы. С ними произошел разговор, после которого издательство решило инвестировать в проект, уточнил Тен.

По данным Steam Spy, выпущенные в 2012 и 2013 г. соответственно игры Dota 2 и Counter-Strike остаются самыми популярными по времени, которое пользователи Steam тратят на них.

Ранее по теме: Киберспортивный холдинг ESforce подешевел в три раза

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных