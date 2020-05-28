Штрафы Facebook и Twitter в 4 млн рублей достались на взыскание приставам
Федеральной службе судебных приставов передали на взыскание штрафы американских Facebook и Twitter, которые они не заплатили за отказ от локализации хранения данных россиян в установленные сроки. Штрафы по 4 млн рублей каждая компании должны были заплатить по решениям мирового суда Таганского района Москвы в течение 60 дней со дня вступления их в силу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.
По словам собеседника, близкого к надзорному ведомству, Facebook и Twitter не исполнили решение суда, исполнительные документы о взыскании штрафа передали приставам в конце минувшей недели. Решение суда в отношении Twitter вступило в силу 16 марта, в отношении Facebook — 14 марта. Документы, объяснил источник газеты, передаются в ФССП срок до десяти дней после истечение 60 дней, данных для уплаты штрафа. Обе компаниям суд 13 февраля назначил штрафы по 4 млн рублей каждой.
Статья об ответственности за отказ от локализации данных российских пользователей на территории страны появилась в Кодексе об административных нарушениях в декабре 2019 г. За однократной нарушения на юрлицо накладывается штраф от 1 до 6 млн рублей, при повторном нарушении — до 18 млн руб. В 2019 г. соцсети американского происхождения уже штрафовались на 3 тыс. рублей, за непредоставление сведений о той же локализации. Тогда Twitter заплатила штраф.
Как сообщил изданию депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, чтобы оказать финансовое давление на Facebook, надо ограничить размещение рекламы российских юридических и физических лиц в социальное сети. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев в беседе с изданием отметил, что обе компании не имеют юридической регистрации в России, поэтому приставы выполнить взыскание не смогут.
Правовых методов воздействия на Facebook есть только два: принудительное исполнение решения и блокировка, считает директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан. Для первого потребуется привлечение МИДа и Минюста и, возможно, подтверждение судебного решения американским судом. Кроме блокировки методов не осталось, утверждает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Ограничения рекламы представляются экспертам сомнительной инициативой, которую невозможно реализовать.