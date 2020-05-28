Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Штрафы Facebook и Twitter в 4 млн рублей достались на взыскание приставам

Ведомости

Федеральной службе судебных приставов передали на взыскание штрафы американских Facebook и Twitter, которые они не заплатили за отказ от локализации хранения данных россиян в установленные сроки. Штрафы по 4 млн рублей каждая компании должны были заплатить по решениям мирового суда Таганского района Москвы в течение 60 дней со дня вступления их в силу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.

По словам собеседника, близкого к надзорному ведомству, Facebook и Twitter не исполнили решение суда, исполнительные документы о взыскании штрафа передали приставам в конце минувшей недели. Решение суда в отношении Twitter вступило в силу 16 марта, в отношении Facebook — 14 марта. Документы, объяснил источник газеты, передаются в ФССП срок до десяти дней после истечение 60 дней, данных для уплаты штрафа. Обе компаниям суд 13 февраля назначил штрафы по 4 млн рублей каждой.

Статья об ответственности за отказ от локализации данных российских пользователей на территории страны появилась в Кодексе об административных нарушениях в декабре 2019 г. За однократной нарушения на юрлицо накладывается штраф от 1 до 6 млн рублей, при повторном нарушении — до 18 млн руб. В 2019 г. соцсети американского происхождения уже штрафовались на 3 тыс. рублей, за непредоставление сведений о той же локализации. Тогда Twitter заплатила штраф.

Как сообщил изданию депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, чтобы оказать финансовое давление на Facebook, надо ограничить размещение рекламы российских юридических и физических лиц в социальное сети. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев в беседе с изданием отметил, что обе компании не имеют юридической регистрации в России, поэтому приставы выполнить взыскание не смогут.

Правовых методов воздействия на Facebook есть только два: принудительное исполнение решения и блокировка, считает директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан. Для первого потребуется привлечение МИДа и Минюста и, возможно, подтверждение судебного решения американским судом. Кроме блокировки методов не осталось, утверждает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Ограничения рекламы представляются экспертам сомнительной инициативой, которую невозможно реализовать.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных