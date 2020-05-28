Штрафы Facebook и Twitter в 4 млн рублей достались на взыскание приставам

Статья об ответственности за отказ от локализации данных российских пользователей на территории страны появилась в Кодексе об административных нарушениях в декабре 2019 г. За однократной нарушения на юрлицо накладывается штраф от 1 до 6 млн рублей, при повторном нарушении — до 18 млн руб. В 2019 г. соцсети американского происхождения уже штрафовались на 3 тыс. рублей, за непредоставление сведений о той же локализации. Тогда Twitter заплатила штраф.