Американские издатели книг подали в суд на Internet Archive

В марте Internet Archive отменила очереди на книги из Open Library до 30 июня или до окончания режима ЧС из-за пандемии коронавируса в США. Организация объясняла это тем, что люди не могут попасть в офлайн-библиотеки из-за закрытия или самоизоляции. В ответ американское объединение авторов Author’s Guild выпустило открытое письмо, в котором обвинило организацию в «фактическом воровстве». Ранее, в августе 2019 г., юридическая организация «Роскомсвобода» заявила о серии исков о блокировке Internet Archive от Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ), представлявшей интересы издателя аудиокниг по книгам Дмитрия Глуховского и Дарьи Донцовой, в октябре производство по делу было прекращено.