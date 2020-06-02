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Американские издатели книг подали в суд на Internet Archive

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Книгоиздатели Hachette, Penguin Random House, Wiley и HarperCollins подали иск к некоммерческой организации Internet Archive (в числе проектов НКО – сервис архивирования сайтов Wayback Machine и цифровая библиотека Open Library), сообщает Ассоциация американских издателей (AAP). Издатели требуют признать действия, связанные с работой Open Library, нарушением авторских прав, также они намерены через суд добиться удаления отсканированных копий своих книг.

Internet Archive зарегистрирована в Калифорнии на правах библиотеки и занимается архивированием книг, видео, аудиозаписей и сайтов. Сайт Open Library позволяет бесплатно взять в долг отсканированную копию бумажной книги. Цифровая версия выдается на срок до 14 дней, другие желающие взять книгу должны встать в очередь. Президент AAP Мария Палланте утверждает, что, сканируя и распространяя книги, организация незаконно присваивает авторские права. «Развязность Internet Archive разделяют только самые злостные из пиратских сайтов мира», – цитирует ее ассоциация. В ответ на иск основатель Internet Archive Брюстер Кейл заявил изданию The Verge, что издатели, подающие в суд на библиотеки из-за выдачи и оцифровки книг, «не служат ни чьим интересам».

В марте Internet Archive отменила очереди на книги из Open Library до 30 июня или до окончания режима ЧС из-за пандемии коронавируса в США. Организация объясняла это тем, что люди не могут попасть в офлайн-библиотеки из-за закрытия или самоизоляции. В ответ американское объединение авторов Author’s Guild выпустило открытое письмо, в котором обвинило организацию в «фактическом воровстве». Ранее, в августе 2019 г., юридическая организация «Роскомсвобода» заявила о серии исков о блокировке Internet Archive от Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ), представлявшей интересы издателя аудиокниг по книгам Дмитрия Глуховского и Дарьи Донцовой, в октябре производство по делу было прекращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных