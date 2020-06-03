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Бывший финдиректор Google возглавит совет директоров Twitter

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Компания Twitter назначила председателем совета директоров бывшего финансового директора Google Патрика Пичетте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.

Должность председателя совета директоров c 2015 г. занимал Омид Кордестани. Он ранее был старшим вице-президентом и директором по развитию бизнеса Google. В понедельник Кордестани ушел с поста председателя, но он останется в числе директоров, сообщили в Twitter. Пичетте, бывший финансовый директор Google и партнером венчурной компании Inovia Capital, с декабря 2018 г. является ведущим независимым директором Twitter. Пичетте станет первым независимым председателем для компании социальных медиа, отмечает агентство. Как пишет Bloomberg, корпоративное управление Twitter попало под пристальное внимание общественности в начале 2020 г. Тогда инвестор — хедж-фонд Elliott Management — приобрел долю в компании, чтобы сменить генерального директора Twitter Джека Дорси. В числе требований инвестора было наличие в компании независимого председателя совета директоров. Одна из претензий инвестора к Дорси, рассказали агентству собеседники, знакомые с ситуацией, — совмещение управления Twitter и с управлением сервисом мобильных платежей Square.

По словам одного из собеседников агентства, хедж-фонд подтолкнул соцмедиа-компанию к изменению правил перевыборов совета директоров. Теперь они будут проходить каждый год. На годовом заседании правления Twitter на прошлой неделе только три из 11 директоров компании были переизбраны, включая Кордестани, рассказал на условиях анонимности источник агентства. Как отмечает агентство, Twitter согласился назначить в новый состав правления трех новых директоров и создать комитет, который представит свои рекомендации по управлению компанией к концу года. В совет директоров вошли Джесси Кон, глава Elliott, Эгона Дурбан, соруководитель компании Silver Lake и Фей Ли, ученый-компьютерщик.

Смене председателя совета директоров предшествовал конфликт соцсети с президентом США Дональдом Трампом. Twitter в конце мая впервые принял меры против Трампа, соцсеть добавила метки о необходимости проверки фактов к двум его твитам (постам в соцсети) о голосовании по почте, третью публикацию — с угрозами применения силы по отношению к участникам протестов из-за гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда — скрыла от прямого прочтения из-за «прославления насилия», присвоив соответствующий ярлык. Ранее Дорси и Twitter критиковались именно из-за того, что не предпринимают меры для блокировки сообщений, содержащих оскорбительные и угрожающие высказывания Трампа и других пользователей соцсети, напоминает агентство. 28 мая президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей, он касается ключевого 230-го раздела закона о соблюдении пристойности в интернете США (Communications Decency Act). Раздел 230 освобождает онлайн-платформы от ответственности за материалы, которые на них размещают пользователи. Трамп заявил, что IT-компании «не смогут больше прикрываться защитой от ответственности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных