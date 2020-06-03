Бывший финдиректор Google возглавит совет директоров Twitter

Смене председателя совета директоров предшествовал конфликт соцсети с президентом США Дональдом Трампом. Twitter в конце мая впервые принял меры против Трампа, соцсеть добавила метки о необходимости проверки фактов к двум его твитам (постам в соцсети) о голосовании по почте, третью публикацию — с угрозами применения силы по отношению к участникам протестов из-за гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда — скрыла от прямого прочтения из-за «прославления насилия», присвоив соответствующий ярлык. Ранее Дорси и Twitter критиковались именно из-за того, что не предпринимают меры для блокировки сообщений, содержащих оскорбительные и угрожающие высказывания Трампа и других пользователей соцсети, напоминает агентство. 28 мая президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей, он касается ключевого 230-го раздела закона о соблюдении пристойности в интернете США (Communications Decency Act). Раздел 230 освобождает онлайн-платформы от ответственности за материалы, которые на них размещают пользователи. Трамп заявил, что IT-компании «не смогут больше прикрываться защитой от ответственности».