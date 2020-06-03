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Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия

Ведомости

У «Серебряного дождя» кончились деньги, чтобы продолжать вещание, заявил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий в прямом эфире. По его словам, себестоимость радиостанции в месяц оценивается примерно в 15 млн руб., в то время как в мае ее доходы составили всего 600 000 руб. 

Единственный источник дохода «Серебряного дождя» ‒ реклама, которой стало в разы меньше из-за пандемии коронавируса. Так, например, 3 июня в эфире запланировано только два рекламных ролика, один из них ‒ в утренний праймтайм. «На что жить, непонятно», ‒ сказал Савицкий. По его словам, радиостанции сейчас гораздо выгоднее не работать, чем работать.

Один из вариантов дальнейшей работы «Серебряного дождя» ‒ смена формата. «У нас был план дотянуть каким-то образом до 4 июля, отметить 25 лет, закрыть "Серебряный дождь" и на этом месте открыть другую радиостанцию, на которой были бы только музыка и новости», ‒ рассказал Савицкий. Рабочее название станции с круглосуточной музыкой в стиле «Серебряного дождя» ‒ Music & News Radio, добавил он. Стоимость такой станции оценивается в 5,8 млн руб., но, по словам Савицкого, «это все равно грустная история», так как теряются бренд и коллектив. Хотя вариант закрытия «Серебряного дождя» в его нынешнем виде остается, пока радиостанция решила работать по плану «Б» ‒ максимально сократить расходы в надежде дожить до осени, когда, возможно, ситуация с рекламными доходами как-то улучшится, сообщил Савицкий.

Правительство включило СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей

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Он также упомянул возможную помощь государства после решения правительства на прошлой неделе включить СМИ в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. «Со стороны все выглядит классно, но все кроется в нюансах, потому что есть куча каких-то ограничений, моментов, которые надо соблюсти, чтобы эти деньги получить. Получим или нет ‒ очень большой вопрос», ‒ сказал Савицкий. Так, например, «Серебряный дождь» не сможет претендовать на выплаты по 1 МРОТу на каждого сотрудника, так как в марте сократил штат более чем на 10%.

Радиостанция «Серебряный дождь» впервые вышла в эфир 4 июля 1995 г. Руководивший ею более 20 лет Савицкий в сентябре 2016 г. покинул пост генерального директора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных