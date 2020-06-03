Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия

Один из вариантов дальнейшей работы «Серебряного дождя» ‒ смена формата. «У нас был план дотянуть каким-то образом до 4 июля, отметить 25 лет, закрыть "Серебряный дождь" и на этом месте открыть другую радиостанцию, на которой были бы только музыка и новости», ‒ рассказал Савицкий. Рабочее название станции с круглосуточной музыкой в стиле «Серебряного дождя» ‒ Music & News Radio, добавил он. Стоимость такой станции оценивается в 5,8 млн руб., но, по словам Савицкого, «это все равно грустная история», так как теряются бренд и коллектив. Хотя вариант закрытия «Серебряного дождя» в его нынешнем виде остается, пока радиостанция решила работать по плану «Б» ‒ максимально сократить расходы в надежде дожить до осени, когда, возможно, ситуация с рекламными доходами как-то улучшится, сообщил Савицкий.