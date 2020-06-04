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Частичное снятие режима самоизоляции не разморозило бюджеты рекламодателей

Ведомости

Несмотря на частичное снятие ограничений и послабление режима самоизоляции, рекламодатели продолжают придерживаться консервативной позиции – замораживают бюджеты либо переносят сроки своих кампаний. Об этом сообщили 44% участников третьей волны опроса, проведенного в конце мая рекламной ассоциацией IAB Russia (специализируется и объединяет участников рынка интернет-рекламы).

Всего в опросе приняли участие сотрудники 33 компаний – членов IAB Russia. Два предыдущих опроса были проведены Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) в марте и апреле.

Почти 80% респондентов майского опроса заявили о полном или частичном сохранении режима самоизоляции, 27% планируют работать удаленно еще как минимум два месяца. При этом больше половины участников опроса (54%) заявили, что экономят на арендной плате. Количество тех, кто сокращает издержки, увольняя сотрудников, в мае уменьшилось до 4%. В мартовском опросе об этом говорили 6% респондентов, в апрельском – 20%.

Телеканалы потеряли в апреле 15% рекламных доходов

После II квартала начнется восстановление, уверен единый продавец ТВ-рекламы

В конце мая АКАР обнародовала данные по рынку рекламы в I квартале 2020 г., из которых следует, что рост рекламных доходов большинства медиа резко замедлился или упал. Так, выручка от рекламы интернет-компаний выросла на 10% до 55–56 млрд руб. вместо плюс 20% в 2019 г., доходы радиостанций упали на 17% (по итогам 2019 г. – снижение составило лишь 5%). Операторы наружной рекламы не потеряли в рекламной выручке, но и не увеличили ее.

Единственным медиа, которое улучшило в начале 2020 г. свое положение, стало ТВ. Последние полтора года доходы телеканалов падали, но в I квартале они заработали на рекламе 43 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Опрошенные «Ведомостями» аналитики тогда прогнозировали снижение во II квартале затрат рекламодателей на продвижение на 17%, чем годом ранее.

Большинство (88%) участников опроса IAB Russia также прогнозируют снижение рекламных доходов в апреле – июне 2020 г. Треть из них считают, что рекламный рынок в указанный период ожидает падение до 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных