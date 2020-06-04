Частичное снятие режима самоизоляции не разморозило бюджеты рекламодателей

В конце мая АКАР обнародовала данные по рынку рекламы в I квартале 2020 г., из которых следует, что рост рекламных доходов большинства медиа резко замедлился или упал. Так, выручка от рекламы интернет-компаний выросла на 10% до 55–56 млрд руб. вместо плюс 20% в 2019 г., доходы радиостанций упали на 17% (по итогам 2019 г. – снижение составило лишь 5%). Операторы наружной рекламы не потеряли в рекламной выручке, но и не увеличили ее.