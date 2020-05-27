Телеканалы потеряли в апреле 15% рекламных доходов

В I квартале 2020 г. рекламные доходы телеканалов (в сравнении с I кварталом 2019 г.) выросли на 3% и достигли 43 млрд руб., сообщала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), начало этого года стало первым кварталом для телевидения с конца 2018 г., когда доходы увеличились. Эксперты ассоциации предупреждали, что весной каналы начнут терять доходы из-за эпидемии, режима самоизоляции, закрытия большей части магазинов и т. д. Конкретных цифр эксперты не назвали.