Радиостанции быстрее остальных медиа теряют рекламу

В I квартале 2020 г. российские медиа начали ощущать влияние коронавируса, рост их рекламных доходов резко замедлился или упал, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Так, доходы интернет-компаний выросли на 10% до 55–56 млрд руб. вместо плюс 20% в 2019 г. Радиостанции потеряли сразу 17% рекламных бюджетов , хотя в 2019 г. их доходы сократились только на 5%. Доходы операторов наружной рекламы в I квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2019 г. не изменились. Единственное медиа, которое исправило свое положение в начале 2020 г. – ТВ . Последние полтора года доходы телеканалов падали, но в I квартале они заработали на рекламе 43 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее.