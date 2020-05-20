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Радиостанции быстрее остальных медиа теряют рекламу

Во II квартале рекламные доходы всех медиа могут снизиться на 17%
Ксения Болецкая
Андрей Гордеев / Ведомости

В I квартале 2020 г. российские медиа начали ощущать влияние коронавируса, рост их рекламных доходов резко замедлился или упал, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Так, доходы интернет-компаний выросли на 10% до 55–56 млрд руб. вместо плюс 20% в 2019 г. Радиостанции потеряли сразу 17% рекламных бюджетов, хотя в 2019 г. их доходы сократились только на 5%. Доходы операторов наружной рекламы в I квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2019 г. не изменились. Единственное медиа, которое исправило свое положение в начале 2020 г. – ТВ. Последние полтора года доходы телеканалов падали, но в I квартале они заработали на рекламе 43 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее.

В целом расходы рекламодателей на продвижение выросли в начале года на 4% до 115–116 млрд руб. Это самые большие затраты рекламодателей в I квартале за всю историю российского рынка, указывают эксперты АКАР.

Во II квартале в минус уйдут практически все российские медиа, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Уже в апреле телеканалы потеряли 15% рекламных бюджетов, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к Национальному рекламному альянсу (НРА), главному продавцу телерекламы в стране. Топ-менеджеры нескольких телеканалов полагали, что падение будет еще большее жестким – до 20–25%.

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Во II квартале ТВ потеряет 15% доходов, интернет – 10%, радиостанции – 25%, а операторы наружной рекламы – сразу половину доходов, прогнозирует рекламная группа OMD OM. В целом рекламодатели во II квартале потратят на продвижение на 17% меньше, чем годом ранее, считают аналитики группы.

У рекламной группы Media Direction Group такой же прогноз по операторам наружной рекламы, более позитивный прогноз по ТВ (минус 10%) и интернету (без изменений), зато ситуацию на радио эта группа оценивает жестче и предсказывает радиостанциям потерю сразу 40% доходов. Восстановление на рынке радио начнется не раньше августа – сентября, полагает управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов.

Группа АДВ в свою очередь также прогнозирует падение на 15% телеканалам во втором квартале, рассказал ее представитель и уточнил, что НРА с середины апреля отдает под рекламные ролики меньше времени в эфире, что удержать цену на размещение. Доходы интернет-компаний, по оценке АДВ, увеличатся на 3-5%, радиостанции потеряют 46% рекламной выручки, пресса – 31%, операторы наружной рекламы – 35%.

Получается, эксперты больше всего расходятся в прогнозах по интернет-компаниям. Mail.ru Group уже предупредила инвесторов о падении рекламных доходов во II квартале. Крупнейшая интернет-компания в России «Яндекс» отказалась делать прогнозы, но ее топ-менеджеры подтвердили аналитикам, что в отдельные недели апреля рекламные доходы компании падали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных