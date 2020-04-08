Телеканалы готовятся к падению рекламы

Телекомпании ожидают, что в апреле рынок ТВ-рекламы уйдет в сильный минус – они потеряют 20-25% доходов, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры четырех крупных каналов. Они опираются на данные, предоставленные Национальным рекламным альянсом (НРА), через который сейчас продается практически вся реклама в телеэфире. Для крупнейших каналов падение будет еще больше – около 30%, говорят два собеседника «Ведомостей».