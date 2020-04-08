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Телеканалы готовятся к падению рекламы

Рекламодатели начали переносить бюджеты на осень
Ксения Болецкая
Максим Стулов / Ведомости

Телекомпании ожидают, что в апреле рынок ТВ-рекламы уйдет в сильный минус – они потеряют 20-25% доходов, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры четырех крупных каналов. Они опираются на данные, предоставленные Национальным рекламным альянсом (НРА), через который сейчас продается практически вся реклама в телеэфире. Для крупнейших каналов падение будет еще больше – около 30%, говорят два собеседника «Ведомостей».

Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции часть рекламодателей решила не тратить сейчас деньги на продвижение, объясняют топ-менеджеры. Проблемы начались уже в конце марта, уточнили они. Собеседники «Ведомостей» не стали давать прогноз на май или июнь – ситуация слишком непредсказуема, объясняют они. 

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