Телеканалы готовятся к падению рекламы

Телеканалы готовятся к падению рекламыРекламодатели начали переносить бюджеты на осень
Телекомпании ожидают, что в апреле рынок ТВ-рекламы уйдет в сильный минус – они потеряют 20-25% доходов, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры четырех крупных каналов. Они опираются на данные, предоставленные Национальным рекламным альянсом (НРА), через который сейчас продается практически вся реклама в телеэфире. Для крупнейших каналов падение будет еще больше – около 30%, говорят два собеседника «Ведомостей».
Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции часть рекламодателей решила не тратить сейчас деньги на продвижение, объясняют топ-менеджеры. Проблемы начались уже в конце марта, уточнили они. Собеседники «Ведомостей» не стали давать прогноз на май или июнь – ситуация слишком непредсказуема, объясняют они.
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