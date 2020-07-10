ФАС уличила «Яндекс» в некорректной рекламе БАДа

Реклама БАДа должна содержать предупреждение о том, что рекламируемая продукция не является лекарством, напоминает ФАС. «Тоносил» зарегистрирован в качестве БАДа. В рекламе, распространяемой сервисом «Яндекс.Директ», такое предупреждение отсутствовало.