ФАС уличила «Яндекс» в некорректной рекламе БАДа
Реклама БАДа должна содержать предупреждение о том, что рекламируемая продукция не является лекарством, напоминает ФАС. «Тоносил» зарегистрирован в качестве БАДа. В рекламе, распространяемой сервисом «Яндекс.Директ», такое предупреждение отсутствовало.
По мнению ведомства, рекламораспространители должны выступать своеобразным фильтром, не позволяющим размещать ненадлежащую рекламу.
ФАС предписала «Яндексу» устранить нарушения. По факту ненадлежащей рекламы будет возбуждено дело об административном правонарушении.