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«Коммерсантъ»: Российский сериал «Эпидемия» продали на Netflix за рекордную сумму

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Стоимость продажи российского сериала «Эпидемия» на платформу Netflix составила $1,5 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Газпром-медиа», по заказу структур которой был создан сериал. Это рекордная стоимость для российских проектов, права на которые были проданы сервису. 

Сериал «Эпидемия» попал в пятерку лучших шоу крупнейшей мировой видеоплатформы Netflix, заняв 11 октября четвертое место рейтинга, говорится на сайте flixpatrol.com (агрегатор статистики просмотров онлайн-платформ в 56 странах мира). 

Netflix приобрел права на показ «Эпидемии» в начале сентября, сообщили продюсеры проекта и руководители компании 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов. Помимо этой компании производством сериала занималась «Киностудия КИТ» (обе входят в «Газпром-медиа»). Английский вариант названия сериала для показа на Netflix ‒ To the lake. Старт показа сериала на Netflix начался 7 октября. 

«Эпидемия» — второй российский сериал, который попал в Netflix Originals. Первым в начале 2019 г. стал проект «Лучше, чем люди» от Yellow, Black & White, Sputnik Vostok Production и Start Studio. 

Ранее по теме: Netflix будет развиваться в России в партнерстве с «Национальной медиа группой»

Netflix вскоре появится в России полностью на российском интерфейсе. Компания подписала соглашение с «Национальной медиа группой». Медиахолдинг стал оператором сервиса на территории России. Netflix – крупнейший видеосервис в мире. У него почти 200 млн платящих подписчиков, большая часть из которых живет за пределами США. У сервиса уже есть партнеры более чем в 50 странах, прежде всего это операторы платного ТВ, которые продают подписку на Netflix как часть своего пакета подписки.

Netflix доступен российским пользователям с 2015 г., но большая часть шоу до сих пор не дублирована на русский язык. Британское издание Broasdband TVNews пишет со ссылкой на свои источники, что сервис Netflix в России будет полностью локализован к середине октября 2020 г. К этому же моменту на сервисе появятся первые 40 из обещанной сотни российских фильмов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных