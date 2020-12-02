Владелец «Вокруг света» приостановил выпуск бумажной версии журнала

Журнал «Вокруг света» был основан в Санкт-Петербурге в 1861 г. издателем и книготорговцем Маврикием Вольфом, говорится на сайте ИД. Больше чем за 150 лет существования он закрывался несколько раз — в 1917 г., например, на тот момент владевший им издатель Иван Сытин закрыл «Вокруг света» из-за дефицита бумаги и общей неопределенности, связанной со сменой власти.