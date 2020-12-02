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Владелец «Вокруг света» приостановил выпуск бумажной версии журнала

Ведомости

Руководство издательского дома «Вокруг света» приняло решение временно приостановить выпуск бумажной версии одноименного журнала «в связи с систематическим сокращением рынка печатных СМИ». Об этом сообщила РБК гендиректор издательского дома Светлана Головатюк.

При этом Головатюк добавила, что ИД договаривается о продаже «Вокруг света», чтобы журнал все-таки смог издаваться и в год своего 160-летия. Переговоры, в частности, ведутся с группой Hearst Shkulev Group, основным владельцем которой является Виктор Шкулев. 

Издание уточняет, что Текущим владельцем «Вокруг света» является председатель совета директоров Национального рекламного альянса Сергей Васильев. 

Журнал «Вокруг света» был основан в Санкт-Петербурге в 1861 г. издателем и книготорговцем Маврикием Вольфом, говорится на сайте ИД. Больше чем за 150 лет существования он закрывался несколько раз — в 1917 г., например, на тот момент владевший им издатель Иван Сытин закрыл «Вокруг света» из-за дефицита бумаги и общей неопределенности, связанной со сменой власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных