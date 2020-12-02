Владелец «Вокруг света» приостановил выпуск бумажной версии журнала
При этом Головатюк добавила, что ИД договаривается о продаже «Вокруг света», чтобы журнал все-таки смог издаваться и в год своего 160-летия. Переговоры, в частности, ведутся с группой Hearst Shkulev Group, основным владельцем которой является Виктор Шкулев.
Издание уточняет, что Текущим владельцем «Вокруг света» является председатель совета директоров Национального рекламного альянса Сергей Васильев.
Журнал «Вокруг света» был основан в Санкт-Петербурге в 1861 г. издателем и книготорговцем Маврикием Вольфом, говорится на сайте ИД. Больше чем за 150 лет существования он закрывался несколько раз — в 1917 г., например, на тот момент владевший им издатель Иван Сытин закрыл «Вокруг света» из-за дефицита бумаги и общей неопределенности, связанной со сменой власти.