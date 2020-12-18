Sony убрала из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077
Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) решила убрать недавно вышедшую игру Cyberpunk 2077 из PlayStation Store «до дальнейшего уведомления», говорится в сообщении компании. Причины удаления игры не указаны. Те, кто уже купил Cyberpunk 2077 для PlayStation, могут вернуть деньги.
«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — сообщила компания.
В сообщении уточняется, что клиентам вернут деньги после того, как компания получит подтверждение покупки игры. В компании отметили, что процесс возврата денег может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения.
Cyberpunk 2077 — видеоигра от польской студии CD Projekt Red, создавшей «Ведьмака». Она считалась самой ожидаемой игрой 2020 г. Предзаказы на игру оформили 8 млн человек.
Вскоре после релиза 10 декабря пользователи сети начали массово публиковать скриншоты и ролики о неудовлетворительной работе игры на консолях уходящего поколения, пишет «Игромания». В частности, игроки на PlayStation 4 и Xbox One столкнулись с низким разрешением 720p, непрогружающимися текстурами и проседаниями частоты кадра до 15 в секунду.