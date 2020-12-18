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Sony убрала из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077

Ведомости

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) решила убрать недавно вышедшую игру Cyberpunk 2077 из PlayStation Store «до дальнейшего уведомления», говорится в сообщении компании. Причины удаления игры не указаны. Те, кто уже купил Cyberpunk 2077 для PlayStation, могут вернуть деньги.

«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры  Cyberpunk 2077  в PlayStation Store.  SIE также удалит  Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — сообщила компания. 

В сообщении уточняется, что клиентам вернут деньги после того, как компания получит подтверждение покупки игры. В компании отметили, что процесс возврата денег может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения.

Cyberpunk 2077 — видеоигра от польской студии CD Projekt Red, создавшей «Ведьмака». Она считалась самой ожидаемой игрой 2020 г. Предзаказы на игру оформили 8 млн человек.

Вскоре после релиза 10 декабря пользователи сети начали массово публиковать скриншоты и ролики о неудовлетворительной работе игры на консолях уходящего поколения, пишет «Игромания». В частности, игроки на PlayStation 4 и Xbox One столкнулись с низким разрешением 720p, непрогружающимися текстурами и проседаниями частоты кадра до 15 в секунду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных