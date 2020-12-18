Sony убрала из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077

«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — сообщила компания.