Главным редактором Vogue Russia назначили Ксению Соловьеву
Главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева возглавит российский журнал Vogue, говорится в сообщении Condé Nast Россия, которая издает журналы. На этом посту Соловьева заменит Машу Федорову, которая приняла решение уйти из компании. О назначении главного редактора журнала Tatler будет объявлено отдельно.
Федорова, комментируя свой уход из Condé Nast, написала у себя в Instagram: «Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь».
Ксения Соловьева пришла работать в Condé Nast в 2007 г. в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Вскоре была назначена заместителем главного редактора, а в 2010 г. возглавила издание.
В России Conde Nast работает с 1998 г. и издает журналы Vogue, Tatler, GQ, GQ Style, AD Magazine, Glamour.