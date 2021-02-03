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Главным редактором Vogue Russia назначили Ксению Соловьеву

Ведомости

Главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева возглавит российский журнал Vogue, говорится в сообщении Condé Nast Россия, которая издает журналы. На этом посту Соловьева заменит Машу Федорову, которая приняла решение уйти из компании. О назначении главного редактора журнала Tatler будет объявлено отдельно. 

Федорова, комментируя свой уход из Condé Nast, написала у себя в Instagram: «Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь».

Ксения Соловьева пришла работать в Condé Nast в 2007 г. в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Вскоре была назначена заместителем главного редактора, а в 2010 г. возглавила издание.  

В России Conde Nast работает с 1998 г. и издает журналы Vogue, Tatler, GQ, GQ Style, AD Magazine, Glamour.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных