Центр фотографии имени братьев Люмьер на «Красном Октябре» закрывается
Выставочные залы Центра фотографии им. братьев Люмьер на «Красном октябре» закроются с 24 февраля 2021 г., говорится в сообщении центра. Основатель и главный куратор проекта Наталья Григорьева-Литвинская пояснила, что после 11 лет на «Красном Октябре» и 160 выставок в Москве и регионах галерея закроется из-за ограничений, связанных с решениями московских властей и пандемией.
«Остров, на котором расположен Центр фотографии, все чаще становится изолированным для входа в связи с перекрытиями, никто не задумывается из властей, что происходит с организациями, которые ведут там бизнес», — приводятся ее слова в сообщении центра.
Галерея Люмьер и книжный магазин продолжат свою работу для коллекционеров с марта 2021 г. Текущие выставки Центра проработают вплоть до 23 февраля — сейчас там проходят выставки американского фотографа Роба Вудкокса «Природные связи». Выставка «Москва Наума Грановского 1920 — 1980 гг.» продлится до 23 февраля.
Центр фотографии имени братьев Люмьер был основан в 2001 году с целью представлять работы признанных советских и западных фотографов, а также современных авторов, в том числе зарубежных. Галерея участвует в международном фотографическом рынке, сотрудничает с частными и корпоративными клиентами, с фондами, помогает составлять коллекции и присутствует на российских и зарубежных ярмарках.