Центр фотографии имени братьев Люмьер на «Красном Октябре» закрывается

Центр фотографии имени братьев Люмьер был основан в 2001 году с целью представлять работы признанных советских и западных фотографов, а также современных авторов, в том числе зарубежных. Галерея участвует в международном фотографическом рынке, сотрудничает с частными и корпоративными клиентами, с фондами, помогает составлять коллекции и присутствует на российских и зарубежных ярмарках.