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Центр фотографии имени братьев Люмьер на «Красном Октябре» закрывается

Ведомости

Выставочные залы Центра фотографии им. братьев Люмьер на «Красном октябре» закроются с 24 февраля 2021 г., говорится в сообщении центра. Основатель и главный куратор проекта Наталья Григорьева-Литвинская пояснила, что после 11 лет на «Красном Октябре» и 160 выставок в Москве и регионах галерея закроется из-за ограничений, связанных с решениями московских властей и пандемией.

«Остров, на котором расположен Центр фотографии, все чаще становится изолированным для входа в связи с перекрытиями, никто не задумывается из властей, что происходит с организациями, которые ведут там бизнес», — приводятся ее слова в сообщении центра. 

Галерея Люмьер и книжный магазин продолжат свою работу для коллекционеров с марта 2021 г. Текущие выставки Центра проработают вплоть до 23 февраля — сейчас там проходят выставки американского фотографа Роба Вудкокса «Природные связи». Выставка «Москва Наума Грановского 1920 — 1980 гг.» продлится до 23 февраля. 

Центр фотографии имени братьев Люмьер был основан в 2001 году с целью представлять работы признанных советских и западных фотографов, а также современных авторов, в том числе зарубежных. Галерея участвует в международном фотографическом рынке, сотрудничает с частными и корпоративными клиентами, с фондами, помогает составлять коллекции и присутствует на российских и зарубежных ярмарках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных