РБК: СОГАЗ получил бывшую долю Абрамовича в «Первом канале»

Абрамович стал совладельцем «Первого канала» в начале 2000-х гг., когда канал еще назывался «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Он выкупил 49% ОРТ за $150 млн у предпринимателя Бориса Березовского. В 2010 г. Абрамович сократил долю до 24%, продав часть акций «Национальной медиа группе» (НМГ) за $145 млн. Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом 2019 года. Бизнесмен был вынужден снизить долю в медиаактиве, так как получил гражданство Израиля, а по закону о СМИ иностранцы и лица с двойным гражданством не могут иметь в собственности более 20% компании – учредителя российского СМИ. После того, как в марте 2019 г. «ВТБ Капитал» сообщил о приобретении 20% акций «канала» у компании «ОРТ-КБ», у бизнесмена больше не осталось акций госканала. Условия сделки тогда не раскрывались.