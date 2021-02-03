РБК: СОГАЗ получил бывшую долю Абрамовича в «Первом канале»
Председатель правления страховой компании СОГАЗ Антон Устинов был выдвинут в кандидаты на пост в совете директоров «Первого канала», следует из распоряжения правительства. Как пишет РБК со ссылкой на источники, появление в этом списке руководителя СОГАЗа обусловлено тем, что страховщик является акционером «Первого канала». По словам источников, доля СОГАЗа в «Первом канале» сейчас составляет 20%.
СОГАЗ — крупнейшая страховая компания в России. Компания владеет 21,22% в головном АО «Национальная медиа группа» (НМГ) и напрямую 18% в РЕН ТВ и 3% в «Пятом канале» (принадлежат этому холдингу). НМГ — это крупнейший медиахолдинг в России, который был создан в 2008 г. в результате объединения медиаактивов банка «Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегаза», страховой группы «Согаз» и бизнесмена Алексея Мордашова. Среди ключевых активов медиахолдинга телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че»; мультимедийный информационный центр «Известия» (газета и телеканал «Известия», портал Iz.ru, новостные службы каналов РЕН и «Пятый»); газеты — «Спорт-экспресс», «Metro Санкт-Петербург» и радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»). Бенефициарами СОГАЗа на 29 января 2021 г., выступают, в частности, «Газпром» и его структуры (около 16%), ВТБ (10%), основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук, его супруга и их деловые партнеры (все вместе — 32%), Михаил Шеломов (12%), свидетельствуют данные Банка России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об увеличении уставного капитала АО "Первый канал"», по которому доля государства в уставном капитале медиакомпании должна сократиться и составить не менее 34%. Сегодня 51% акций «Первого канала» принадлежит государству – 38,9% у Росимущества, еще 9,1% акций у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино». 29% контролируют структуры «Национальной медиа группы».
Госпакет будет размыт в ходе допэмиссии акций «Первого», которая пройдет в течение трех месяцев с момента опубликования президентского указа. «Первый» исключат из списка стратегических предприятий, но у правительства появится «золотая акция» телеканала, позволяющая государству контролировать приватизируемое предприятие.
В сентябре 2020 года было объявлено о выходе ВТБ из капитала «Первого канала» — банк продал 20% принадлежавших ему акций. Имя покупателя не разглашалось. После выхода ВТБ из капитала «Первого» 20% вернулись продавцу — «ОРТ-КБ» Романа Абрамовича, сообщали два собеседника «Ведомостей» на медиарынке. «Условия сделки 2019 г. предусматривали возможность вернуть акции», — отмечал один из собеседников издания. Однако зимой 2020 г. в ВТБ заявили, что рассматривают возможность снова стать акционером канала.
Абрамович стал совладельцем «Первого канала» в начале 2000-х гг., когда канал еще назывался «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Он выкупил 49% ОРТ за $150 млн у предпринимателя Бориса Березовского. В 2010 г. Абрамович сократил долю до 24%, продав часть акций «Национальной медиа группе» (НМГ) за $145 млн. Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом 2019 года. Бизнесмен был вынужден снизить долю в медиаактиве, так как получил гражданство Израиля, а по закону о СМИ иностранцы и лица с двойным гражданством не могут иметь в собственности более 20% компании – учредителя российского СМИ. После того, как в марте 2019 г. «ВТБ Капитал» сообщил о приобретении 20% акций «канала» у компании «ОРТ-КБ», у бизнесмена больше не осталось акций госканала. Условия сделки тогда не раскрывались.