«Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября

В США в ночь с 28 февраля на 1 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Церемония прошла по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. Организаторы столкнулись с многочисленными техническими проблемами из-за того, что связывались с победителями через Zoom: в процессе разговора регулярно пропадал звук или изображение.