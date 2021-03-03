«Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября
Российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 г., следует из сообщения на странице мероприятия в Facebook.
«»Кинотавр» объявляет даты и начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 г.», — говорится в сообщении.
По словам организаторов, решение перенести фестиваль с июня на сентябрь обусловлено важностью традиционного оффлайн-формата. Предыдущий, 31-й «Кинотавр», также был перенесен с июня на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Он проходил в очном формате.
В США в ночь с 28 февраля на 1 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Церемония прошла по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. Организаторы столкнулись с многочисленными техническими проблемами из-за того, что связывались с победителями через Zoom: в процессе разговора регулярно пропадал звук или изображение.