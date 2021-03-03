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«Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября

Ведомости

Российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 г., следует из сообщения на странице мероприятия в Facebook.

«»Кинотавр» объявляет даты и начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 г.», — говорится в сообщении. 

По словам организаторов, решение перенести фестиваль с июня на сентябрь обусловлено важностью традиционного оффлайн-формата. Предыдущий, 31-й «Кинотавр», также был перенесен с июня на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Он проходил в очном формате. 

В США в ночь с 28 февраля на 1 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Церемония прошла по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. Организаторы столкнулись с многочисленными техническими проблемами из-за того, что связывались с победителями через Zoom: в процессе разговора регулярно пропадал звук или изображение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных