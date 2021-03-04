Facebook возобновил показ политической рекламы в США
Такой запрет был введен после президентских выборов в США в ноябре 2020 г., «чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после дня выборов».
«В отличие от других платформ, мы требуем авторизации и прозрачности не только для политической и предвыборной рекламы, но и для рекламы на социальные темы, и наши системы не делают различий между этими категориями», — отметили в компании. В Facebook добавили, что в ходе предвыборной компании узнали больше о политической и предвыборной рекламе.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. 20 января Байден вступил в должность президента США.