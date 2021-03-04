Facebook возобновил показ политической рекламы в США

«В отличие от других платформ, мы требуем авторизации и прозрачности не только для политической и предвыборной рекламы, но и для рекламы на социальные темы, и наши системы не делают различий между этими категориями», — отметили в компании. В Facebook добавили, что в ходе предвыборной компании узнали больше о политической и предвыборной рекламе.