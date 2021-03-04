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Facebook возобновил показ политической рекламы в США

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Социальная сеть Facebook 4 марта снимает запрет на рекламу политических, предвыборных и социальных вопросов в США, сообщила компания.

Такой запрет был введен после президентских выборов в США в ноябре 2020 г., «чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после дня выборов». 

«В отличие от других платформ, мы требуем авторизации и прозрачности не только для политической и предвыборной рекламы, но и для рекламы на социальные темы, и наши системы не делают различий между этими категориями», — отметили в компании. В Facebook добавили, что в ходе предвыборной компании узнали больше о политической и предвыборной рекламе. 

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. 20 января Байден вступил в должность президента США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных