Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист британской премии BAFTA
Картина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», повествующая о событиях расстрела мирных граждан в Новочеркасске в 1962 г., вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Об этом написал Кончаловский на своей странице в Facebook.
«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм», — сообщил режиссер.
Победители премии будут объявлены 11 апреля.
10 февраля картина Кончаловского была включена в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». Окончательный список номинантов будет объявлен 15 марта. Объявление победителей «Оскара» пройдет 25 апреля.
В фильме Кончаловского рассказывается о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.
В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.