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Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист британской премии BAFTA

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Картина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», повествующая о событиях расстрела мирных граждан в Новочеркасске в 1962 г., вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Об этом написал Кончаловский на своей странице в Facebook

«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм», — сообщил режиссер. 

Победители премии будут объявлены 11 апреля. 

10 февраля картина Кончаловского была включена в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». Окончательный список номинантов будет объявлен 15 марта. Объявление победителей «Оскара» пройдет 25 апреля.

В фильме Кончаловского рассказывается о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.

В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных