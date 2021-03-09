Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист британской премии BAFTA

В фильме Кончаловского рассказывается о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.