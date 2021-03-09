Бывший советник Ликсутова будет отвечать за цифровизацию в «Газпром-медиа»
Заместителем гендиректора «Газпром-медиа» назначен Дмитрий Уфаев, экс-советник главы московского департамента транспорта Максима Ликсутова, ранее возглавлявший российский офис блокчейн-компани Bitfury Group, сообщили «Ведомостям» в холдинге.
В холдинге Уфаев будет курировать цифровую трансформацию. Ранее это направление находилось в ведении Светланы Балановой, которая в феврале этого года покинула «Газпром-медиа», чтобы возглавить конкурента – Национальную медиагруппу.
Уфаеву предстоит проделать большую работу по выстраиванию структуры управления всеми цифровыми проектами холдинга и обеспечить их практическую реализацию, передал через пресс-службу гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.
До прихода в «Газпром-медиа» Уфаев в 2017-2019 гг. возглавлял Bitfury Group, которая позиционирует себя как крупнейшего в мире майнера криптовалюты за пределами Китая. В 2014-2017 гг. Уфаев в качестве советника руководителя департамента транспорта Москвы курировал ИТ-решения ведомства. В 2009-2014 гг. работал управляющим партнером венчурного фонда Synergy Innovations и вице-президентом по информационным технологиям негосударственного университета Synergy University. Во время работы в университете Уфаев стал соучредителем купонного сервиса Biglion.
«Если анализ потенциала от их использования даст очевидный позитивный результат в денежном эквиваленте или преимущества в скорости и точности наших действий, мы, очевидно, будем их использовать», – заявил Уфаев «Ведомостям», отвечая на вопрос, будет ли «Газпром-медиа» использовать блокчейн-технологии при реализации стратегии цифровой трансформации. При этом он уточнил, что применит такой подход в отношении не только блокчейна, но и «других трендовых и модных инструментов», в том числе нейросетей и искусственного интеллекта.
«Газпром-медиа» – крупнейший медиахолдинг в России и Восточной Европе. Среди его активов 9 эфирных телеканалов, в том числе НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и «Матч ТВ». В холдинге 8 производителей контента, включая «Киностудию КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production. На рынке кинопроката «Газпром-медиа» представлен компаниями «Централ Партнершип» и «Белые ночи». Также «Газпром-медиа» принадлежат видеосервис Premier, видеоплатформа Rutube и 11 радиостанций, в том числе «Авторадио» и «Эхо Москвы». Выручка «Газпром-медиа» по итогам девяти месяцев 2020 г. составила 65,3 млрд руб., сообщал холдинг со ссылкой на отчетность «Газпромбанка». При этом рекламные доходы превысили 47 млрд руб., а доходы от продажи прав на воспроизведение аудио- и видеоконтента достигли 9,57 млрд руб.