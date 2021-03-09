Бывший советник Ликсутова будет отвечать за цифровизацию в «Газпром-медиа»

«Если анализ потенциала от их использования даст очевидный позитивный результат в денежном эквиваленте или преимущества в скорости и точности наших действий, мы, очевидно, будем их использовать», – заявил Уфаев «Ведомостям», отвечая на вопрос, будет ли «Газпром-медиа» использовать блокчейн-технологии при реализации стратегии цифровой трансформации. При этом он уточнил, что применит такой подход в отношении не только блокчейна, но и «других трендовых и модных инструментов», в том числе нейросетей и искусственного интеллекта.