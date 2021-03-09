РКН вызвал на беседу представителей телеканала из-за эпизода «Южного парка»
Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, который транслировал один из эпизодов мультипликационного юмористического сериала «Южный парк» (South Park). Об этом говорится на сайте ведомства.
«При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами», — говорится на сайте Роскомнадзора.
Трансляция «Южного парка» на телеканале проходит под маркировкой «18+», а также идет в эфире после 23:00, отметили в ведомстве. Однако, в российском законодательстве существует уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетними.
В ведомстве порекомендовали телеканалу «более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества.