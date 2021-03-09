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РКН вызвал на беседу представителей телеканала из-за эпизода «Южного парка»

Ведомости

Роскомнадзор вызвал для профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, который транслировал один из эпизодов мультипликационного юмористического сериала «Южный парк» (South Park). Об этом говорится на сайте ведомства. 

«При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами», — говорится на сайте Роскомнадзора.

Трансляция «Южного парка» на телеканале проходит под маркировкой «18+», а также идет в эфире после 23:00, отметили в ведомстве. Однако, в российском законодательстве существует уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетними. 

В ведомстве порекомендовали телеканалу «более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных