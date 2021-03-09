РКН вызвал на беседу представителей телеканала из-за эпизода «Южного парка»

«При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала "Южный парк" демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами», — говорится на сайте Роскомнадзора.